Тарпищев рассказал о частном разговоре с Ельциным

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о близких отношениях с первым президентом РФ Борисом Ельциным. Он поделился, что тот регулярно звонил ему и считал своим другом.

По словам Тарпищева, один из таких разговоров состоялся после победы теннисиста Евгения Кафельникова в Олимпиаде в 2000 году. Ельцин попросил его встретить в Москве седьмого президента МОК Хуана Антонио Самаранча. Также бывший глава государства пригласил Тарпищева к себе.

"В Москве снова звонок от Ельцина. Напоминает: "Завтра ко мне в Раздоры на час раньше". Приезжаю, говорит: "Ну, расскажи, что там было". Я оглядываюсь: "Здесь всего не расскажешь..." — поделился глава федерации со "Спорт-Экспрессом".

После рассказа Тарпищева Ельцин тяжело задумался, взял его за руку и сказал, что он его "друг до конца дней". После этого он регулярно звонил тренеру.