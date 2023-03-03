В Херсонской области создали ГУ МЧС России по региону

В Херсонской области создано Главное управление МЧС РФ по региону, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В Херсонской области создано Главное управление МЧС России по Херсонской области", — сообщили в пресс-службе регионального отделения ведомства.

Отметим, что к созданию управлений в четырёх новых регионах МЧС приступило в конце января 2023 года. Завершить процесс планируется до 1 июня 2023 года.