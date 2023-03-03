Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 12:46

В Херсонской области создали ГУ МЧС России по региону

В Херсонской области создано Главное управление МЧС РФ по региону, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В Херсонской области создано Главное управление МЧС России по Херсонской области", — сообщили в пресс-службе регионального отделения ведомства.

Отметим, что к созданию управлений в четырёх новых регионах МЧС приступило в конце января 2023 года. Завершить процесс планируется до 1 июня 2023 года.

Прокуратура создала структуру для Объединённой группировки войск РФ

Прокуратура создала структуру для Объединённой группировки войск РФ

Ранее Лайф сообщал, что в Луганской Народной Республике начался приём заявлений на пересмотр размера пенсий согласно российскому законодательству.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Артур Белкин
  • Новости
  • МЧС
  • Общество
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров