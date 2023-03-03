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3 марта, 13:13

Путин обсудил с Совбезом РФ меры антитеррористической защищённости

Президент Владимир Путин в пятницу, 3 марта, провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждались меры антитеррористической защищённости объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов.

"У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос — о мерах по антитеррористической защищённости объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов", — отметил глава государства.

С докладом должен выступить глава МВД Владимир Колокольцев.

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Напомним, основная часть совещания по традиции прошла в закрытом режиме.

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александра Вишнякова
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