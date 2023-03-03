Путин обсудил с Совбезом РФ меры антитеррористической защищённости
Президент Владимир Путин в пятницу, 3 марта, провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждались меры антитеррористической защищённости объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов.
"У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос — о мерах по антитеррористической защищённости объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов", — отметил глава государства.
С докладом должен выступить глава МВД Владимир Колокольцев.
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ТАСС / POOL / Михаил Метцель