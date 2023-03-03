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Опубликовано 3 марта 2023, 13:22
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Сбитый над Енакиевом самолёт упал в поле, никто не пострадал

Мэр города Енакиево в ДНР Храменков: После падения самолёта никто на земле не пострадал

Мэр города Енакиево в Донецкой Народной Республике Роман Храменков сообщил, что в результате падения сбитого над городом самолёта никто не пострадал. Деталями инцидента он поделился в пятницу в эфире "России 24".

Очевидцы, со слов Храменкова, сообщают, что обломки упали в поле, вдали от городской инфраструктуры и жилых домов.

"В том месте находится фермерское хозяйство, и его хозяин-фермер сообщил, что самолёт лежит в полях, как бы в лесополосе", — отметил градоначальник.

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Напомним, что ранее мэр Енакиева сообщил о сбитом над городом самолёте и призвал граждан уйти с улиц и сохранять спокойствие. По предварительным данным, пилоты катапультировались. Принадлежность воздушного судна неизвестна.

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Алексей Берковиц
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