Сбитый над Енакиевом самолёт упал в поле, никто не пострадал
Мэр города Енакиево в ДНР Храменков: После падения самолёта никто на земле не пострадал
Мэр города Енакиево в Донецкой Народной Республике Роман Храменков сообщил, что в результате падения сбитого над городом самолёта никто не пострадал. Деталями инцидента он поделился в пятницу в эфире "России 24".
Очевидцы, со слов Храменкова, сообщают, что обломки упали в поле, вдали от городской инфраструктуры и жилых домов.
"В том месте находится фермерское хозяйство, и его хозяин-фермер сообщил, что самолёт лежит в полях, как бы в лесополосе", — отметил градоначальник.
Напомним, что ранее мэр Енакиева сообщил о сбитом над городом самолёте и призвал граждан уйти с улиц и сохранять спокойствие. По предварительным данным, пилоты катапультировались. Принадлежность воздушного судна неизвестна.