Волгоградец подарил музею портрет Сталина, созданный из 130 тысяч бусинок бисера
Антон Киселёв и его портрет Сталина. Обложка © Telegram / Музей-заповедник "Сталинградская битва"
Волгоградец Антон Киселёв подарил музею-заповеднику "Сталинградская битва" портрет советского лидера Иосифа Сталина, выполненный из бисера по собственной методике. По всей видимости, мужчина хотел успеть к 80-летию победы в битве на Волге, которое отмечали 2 февраля, однако работа над необычной картиной закончилась только сейчас. При этом стоит отметить, что уже не за горами 70-летняя годовщина смерти Сталина. Напомним, он умер 5 марта 1953 года.
"Автор изготовил портрет к славной дате 80-летия победы в битве на Волге. Произведение составлено из 130 тысяч единиц двухмиллиметрового стилизованного жемчуга, наклеенного на ткань", — сообщили в пресс-службе музея.
Директор учреждения Алексей Дементьев поблагодарил волгоградца за ценный подарок и заверил, что его работа займёт достойное место в галерее, также картина будет выставляться на различных тематических выставках. "Рисованием" бисером Киселёв занимается уже более 15 лет.
Ранее правнук Сталина Селим Бенсаад попросил президента РФ Владимира Путина реабилитировать вождя Советского Союза. Он подчеркнул, что при Сталине в СССР появилось атомное оружие и энергетика, были построены сотни заводов по всей стране, один из которых — завод им. Жданова в Мариуполе, освобождённый в марте 2022 года ВС РФ.