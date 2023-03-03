Волгоградец подарил музею портрет Сталина, созданный из 130 тысяч бусинок бисера

Волгоградец Антон Киселёв подарил музею-заповеднику "Сталинградская битва" портрет советского лидера Иосифа Сталина, выполненный из бисера по собственной методике. По всей видимости, мужчина хотел успеть к 80-летию победы в битве на Волге, которое отмечали 2 февраля, однако работа над необычной картиной закончилась только сейчас. При этом стоит отметить, что уже не за горами 70-летняя годовщина смерти Сталина. Напомним, он умер 5 марта 1953 года.

"Автор изготовил портрет к славной дате 80-летия победы в битве на Волге. Произведение составлено из 130 тысяч единиц двухмиллиметрового стилизованного жемчуга, наклеенного на ткань", — сообщили в пресс-службе музея.

Директор учреждения Алексей Дементьев поблагодарил волгоградца за ценный подарок и заверил, что его работа займёт достойное место в галерее, также картина будет выставляться на различных тематических выставках. "Рисованием" бисером Киселёв занимается уже более 15 лет.