Историк раскрыл секреты меню любимого ресторана Сталина и Берии "Арагви"

Любое блюдо, которое подавали в первом в Москве грузинском ресторане "Арагви", было выше всяких похвал, а всё благодаря продуктам и мастерству поваров. Подробнее о меню любимого заведения вождя СССР Иосифа Сталина и наркома внутренних дел Лаврентия Берии рассказал историк и журналист Валерий Бурт в статье для "Мосленты". Он отметил, что шеф-поваром в "Арагви" работал Николай Кикнадзе.

"[Кикнадзе] был настоящим художником, творцом кулинарии, знавшим массу рецептов вкуснейших блюд. Качество блюд в ресторане на улице Горького было превосходным. Шашлыки, хинкали, сациви, хачапури, купаты и прочие кушанья буквально таяли во рту", — написал он.

По словам историка, ткемали, сацебели, муку для хачапури, овощи, фрукты, травы, вино, коньяк, минеральную воду привозили в "Арагви" специально из Грузии. Бурт подчеркнул, что гвоздём программы в ресторане был цыплёнок табака в орехово-чесночном соусе.

"Ресторан работал до пяти утра. Впрочем, если гуляли люди известные и уважаемые, персонал "Арагви", что называется, часов не наблюдал", — добавил журналист.

По его словам, повара, официанты и музыканты в "Арагви" работали до последнего посетителя. При этом гости давали им немаленькие чаевые. Среди них было много знаменитостей. В стенах заведения люди встречались не только для того, чтобы вкусно поесть и повеселиться, там планировались важные и даже секретные мероприятия. Ходили слухи, что у Берии в ресторане был свой кабинет, а может быть, и не только у него одного.