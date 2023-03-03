Врождённые дефекты ушей младенцев научились лечить необычным способом

Японские учёные из Токийского университета предложили исправлять врождённые дефекты ушей младенцев с помощью шин из канцелярских скрепок. Статья об исследовании специалистов появилась в научном издании The Journal of Craniofacial Surgery.

Стоит отметить, что хирургический метод исправления деформированных ушей младенцев очень опасен, поскольку маленькие дети плохо переносят операции подобного рода. Таким образом, предложенная и уже успешно опробованная специалистами технология устранения данного изъяна способна стать безопасной альтернативой хирургическому скальпелю. В период с 2010 по 2019 год специалисты из Страны восходящего солнца провели 80 подобных коррекций ушей у 63 пациентов, средний возраст которых составлял четыре месяца.

Как говорится в исследовании, видимый эффект от шины из канцелярских скрепок проявлялся уже в течение нескольких недель. После этого учёные показали снимки ушей независимым пластическим хирургам, которые оценили результат как "отлично" в 36,5% случаев и "удовлетворительно" в 73,0%.