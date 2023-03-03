Психолог рассказала, как узнать характер человека по его домашним тапочкам

Определить характер человека и его различные повадки можно при помощи тапочек, которые тот носит дома. По словам психолога Эммы Кенни, которую цитирует The Sun, каждой манере поведения соответствует свой стиль обуви.

Прежде всего она обратила внимание на тапки с открытой пяткой и закрытым носом. По словам специалиста, такую обувь носят организованные люди, которые сохраняют спокойствие в стрессовых ситуациях и демонстрируют высокий уровень уверенности. Прокрастинаторами являются обладатели домашних угг, а те же, кто ходит по дому в длинных утеплённых носках, являются примерными семьянинами.

"Когда вы приходите домой, то полностью посвящаете себя домашней жизни и чувствуете себя максимально уютно", — отметила Кенни.

А вот любящие перекладывать ответственность на других перфекционисты предпочитают надевать туфли на низком каблуке с помпоном. Если же вы носите тапочки с изображениями животных, то вы, скорее всего, эмпат, умеющий успокаивать других людей. А вот уверенные в себе люди, которые не слушают сторонних мнений, носят тапки с плоской подошвой и открытой пяткой и носом.