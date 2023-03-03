Московские активистки-домохозяйки устроили охоту на "каннибальскую" книгу рецептов

В Москве домохозяйки требуют запретить новую книгу рецептов "Накормить Ганнибала" на основе популярного сериала. По их мнению, она вредна для людей, а авторы предлагают готовить каннибальские блюда.

В Москве домохозяйки оказались недовольны новой поваренной книгой. Видео © LIFE

Активистки даже обратились в общественное движение "Зов народа", где тоже возмутились содержанием книги и написали письмо в адрес президента страны, главы СК, патриарха и Госдумы.

"На кого ориентирована данная книга? Даже если взрослый человек решит дома сделать такое блюдо, а в семье присутствуют дети, какова будет дальнейшая психика детей? Такие "невинные книги, шутки" приводят к тому, что подростки с разрушенной психикой впоследствии с лёгкостью совершают теракты", — сказано в тексте письма.









При этом в книге, несмотря на её эксцентричность, нет ничего противоестественного и жестокого. В ней собраны обычные рецепты с привычными продуктами, а также общие описания эпизодов "Ганнибала". Всё это сопровождается фрагментами из сериала и вариантами необычной сервировки блюд, напоминающей части тела человека.

В издательстве АСТ недовольным москвичкам ответили, что тема каннибализма в книге затронута только через отсылки к известному произведению. Там выразили сожаление о том, что книга была неправильно понята и воспринята негативно.

"Тема каннибализма в книге затронута исключительно через отсылки к сериалу и понятна тем, кто его видел или смотрит. Но и для читателей, не знакомых с сериалом, текст книги изложен этически нейтрально", — указали в издательстве.

Ответ издательства недовольным домохозяйкам. Фото © LIFE

Недовольные домохозяйки продолжают ходить по московским книжным магазинам и искать, где продают "Рецепты Ганнибала". Они собираются передать данные об этом в Следственный комитет.