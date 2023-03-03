Экологи выяснили, сколько килограммов бытовой техники выбрасывают россияне в год

В среднем на одного жителя РФ приходится шесть килограммов бытовой техники в год, которую он утилизирует. К таким выводам пришли специалисты Российского экологического оператора, сообщает телеканал "360". Они призывают ввести реестр добросовестных утилизаторов и сформировать определённые требования к переработке электроники, чтобы изменить ситуацию на данном рынке.

"Если взять данные Росстата, согласно которым на 1 января 2023 года в России проживало более 146 млн человек, то получится, что в среднем один человек выбрасывает около шести килограммов бытовой техники в год", — говорится в сообщении экологов.

По их данным, в России образуется почти 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования. Причём бытовая техника составляет 67% (955 тысяч тонн). В стране перерабатывается лишь 5% ОЭЭО. Экологи отметили, что в среднем содержание драгметаллов в печатных платах составляет от 25 граммов на тонну. А в технике, оставленной на помойке, может быть свыше 0,5 тонны золота.