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3 марта, 15:10

Шахматистка Костенюк будет представлять Швейцарию с 3 марта

<p>Шахматистка Александра Костенюк. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Chess Queen Alexandra Kosteniuk</p>

Шахматистка Александра Костенюк. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Chess Queen Alexandra Kosteniuk

Шахматистка Александра Костенюк с 3 марта будет выступать под флагом Швейцарии. Об этом россиянка написала в "Твиттере".

"Теперь это официально. Представляю Швейцарию с 3 марта 2023 года", — написала она.

В Федерации шахмат России уже подтвердили эту информацию.

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Ранее в Швейцарской федерации шахмат говорили, что Костенюк будет выступать за сборную государства с начала 2024 года. Там пояснили, что у спортсменки есть гражданство этой страны.

Никита Осипов
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