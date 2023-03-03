Шахматистка Костенюк будет представлять Швейцарию с 3 марта

Шахматистка Александра Костенюк с 3 марта будет выступать под флагом Швейцарии. Об этом россиянка написала в "Твиттере".

"Теперь это официально. Представляю Швейцарию с 3 марта 2023 года", — написала она.

В Федерации шахмат России уже подтвердили эту информацию.