Шахматистка Костенюк будет представлять Швейцарию с 3 марта
Шахматистка Александра Костенюк. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Chess Queen Alexandra Kosteniuk
Шахматистка Александра Костенюк с 3 марта будет выступать под флагом Швейцарии. Об этом россиянка написала в "Твиттере".
"Теперь это официально. Представляю Швейцарию с 3 марта 2023 года", — написала она.
В Федерации шахмат России уже подтвердили эту информацию.
Ранее в Швейцарской федерации шахмат говорили, что Костенюк будет выступать за сборную государства с начала 2024 года. Там пояснили, что у спортсменки есть гражданство этой страны.