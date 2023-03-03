Опубликовано первое видео с места крушения самолёта в Енакиеве

Телеграм-канал Mash на Донбассе опубликовал первые кадры с места падения военного самолёта, который сегодня был сбит над городом Енакиево в Донецкой Народной Республике.

Кадры с места падения самолёта в Енакиеве. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Судя по кадрам, воздушное судно упало вдали от жилых домов. На месте ЧП работают экстренные службы, включая пожарных. Стоит отметить, что от самолёта всё ещё поднимаются клубы дыма.