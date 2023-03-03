Опубликовано первое видео с места крушения самолёта в Енакиеве
Телеграм-канал Mash на Донбассе опубликовал первые кадры с места падения военного самолёта, который сегодня был сбит над городом Енакиево в Донецкой Народной Республике.
Кадры с места падения самолёта в Енакиеве. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Судя по кадрам, воздушное судно упало вдали от жилых домов. На месте ЧП работают экстренные службы, включая пожарных. Стоит отметить, что от самолёта всё ещё поднимаются клубы дыма.
Напомним, днём 3 марта мэр Енакиева Роман Храменков сообщил о сбитом над городом самолёте и призвал граждан уйти с улиц и сохранять спокойствие. По предварительным данным, пилоты катапультировались. Принадлежность воздушного судна остаётся неизвестной.
Кадр из видео Telegram / Mash на Донбассе