"Вкусный вздор для дураков": Лозу и Корчевникова раскритиковали за теорию о плоской Земле в эфире ТВ

Размышления музыканта Юрии Лозы и телеведущего Бориса Корчевникова о "плоской Земле" возмутили главу Комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН Евгения Александрова. Он считает, что подобные вещи в эфире телевидения являются сознательным оболваниванием людей.

По мнению эксперта, также возмутительны различные телепередачи о сверхъестественном, "прославление колдунов под видом экстрасенсов" и "реклама чудес".

"Все эти Вольфы Мессинги и все эти Ванги, которые прославляются у нас, — это всё абсолютно возмутительно, потому что это оболванивание граждан, причём полагаю, что вполне сознательное", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

По мнению Александрова, идея плоской Земли может быть приятной сенсацией для тех, кто не привык пользоваться собственной головой.

"Это абсолютный вздор, но, понимаете, это вкусный вздор для дураков. Это как объявлять, что американцы не летали на Луну. Это всем приятно, потому что они всех обманули, а на самом деле никуда они не летали. Распространение всяческого вздора соблазнительно", — отметил глава комиссии.

Александров посетовал, что его попытки бороться с лженаукой в СМИ оказались безуспешными, но он считает, что подобные публикации всегда должны быть с комментариями учёных.

Недавно певец Юрий Лоза в эфире программы Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" сделал заявление о том, что Земля плоская. Он также считает, что Солнце — это направленный фонарь.