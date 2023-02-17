Россияне для ремонта обращаются к астрологам, экстрасенсам и мастерам фэншуй

Почти половина россиян суеверны в вопросах ремонта. Чаще всего они верят, что нельзя держать дома антикварную или б/у мебель, а также клеить обои вторым слоем на старые, чтобы не привлекать негативную энергию. Такие результаты показал опрос онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "Всеинструменты.ру", с которыми ознакомился Лайф.

Четверть респондентов (25%) верят, что в доме нельзя держать старую, антикварную мебель, потому что она хранит в себе чужую энергетику. По этой же причине 25% обязательно снимают слой ветхих обоев перед поклейкой новых. Каждый пятый россиянин (20%) кладёт в углы жилища монетки при укладке напольного покрытия, а 19% считают, что на успешность ремонта влияет день недели, в который он начат. Ещё 18% опрошенных отметили, что нельзя начинать работы на убывающую луну, а 11% — в високосный год. Каждый десятый старается не выносить строительный мусор, если на улице стемнело. Меняют проект, если начинает отслаиваться штукатурка или отклеиваться обои, сразу 8% респондентов, считая, что в таком случае домовому что-то не нравится.

При этом половина (54%) из тех, кто суеверен в вопросах ремонта, обращались к мистическим экспертам перед началом работ. Чаще всего это были астрологи (54%), экстрасенсы (20%), служители религиозных конфессий (16%), мастера фэншуй (12%), а также гадалки (11%) и ведуны (10%).

Самым распространённым ритуалом перед ремонтом или покупкой квартиры стало пышное празднование новоселья (40%). Кота первым в квартиру запускает каждый пятый опрошенный (20%), 16% перекидывают через порог нового жилья монетку, а дары домовым и хранителям жилья преподносят 15% россиян. Ещё 12% рассказали, что перед новосельем делали генеральную уборку, а 10% — корректировали плохой фэншуй.

При этом 58% участников опроса признались, что не слишком верят в подобную мистику. Всего в исследовании приняло участие 1526 жителей всех регионов России старше 18 лет.