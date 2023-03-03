Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 17:02

"На объективность нет намёка": Захарова осудила заявления СПЧ об уничтожении культурных ценностей Украины в ходе СВО

Захарова назвала заявления СПЧ о культурных ценностях Украины попыткой демонизировать РФ

Заявления ряда специальных докладчиков Совета ООН по правам человека (СПЧ) о якобы уничтожении в ходе СВО украинских культурных ценностей являются очередной попыткой выгородить Киев и демонизировать Россию. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Ничего нового, кроме набивших оскомину безосновательных выпадов в адрес нашей страны, в данном опусе не содержится: налицо очередная попытка спецпроцедур СПЧ выгородить киевский режим, а также демонизировать Россию. На объективность, как обычно, нет и намёка", — подчеркнула дипломат.

Вместе с тем Захарова задалась вопросом, почему "объективные" эксперты СПЧ не дали публичной оценки враждебным действиям Киева по отношению к русскому культурному, историческому и языковому наследию. В СПЧ также по-прежнему молчат и об искусственном насаждении в Европе "культуры отмены" всего того, что связано с Россией, напомнила представитель МИД. В связи с этим она призвала СПЧ придерживаться принципа "беспристрастности и неизбирательности".

На Украине в ходе "дерусификации" библиотек были уничтожены 11 млн книг на русском языке

На Украине в ходе "дерусификации" библиотек были уничтожены 11 млн книг на русском языке

Ранее сообщалось, что руководство Киево-Могилянской академии, основанной в 1615 году, запретило употребление русского языка не только на занятиях. Студентам и преподавателям не разрешается говорить на нём во время личного общения в стенах учреждения.

Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Исакова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • спч
  • Украина
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров