"На объективность нет намёка": Захарова осудила заявления СПЧ об уничтожении культурных ценностей Украины в ходе СВО

Заявления ряда специальных докладчиков Совета ООН по правам человека (СПЧ) о якобы уничтожении в ходе СВО украинских культурных ценностей являются очередной попыткой выгородить Киев и демонизировать Россию. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Ничего нового, кроме набивших оскомину безосновательных выпадов в адрес нашей страны, в данном опусе не содержится: налицо очередная попытка спецпроцедур СПЧ выгородить киевский режим, а также демонизировать Россию. На объективность, как обычно, нет и намёка", — подчеркнула дипломат.

Вместе с тем Захарова задалась вопросом, почему "объективные" эксперты СПЧ не дали публичной оценки враждебным действиям Киева по отношению к русскому культурному, историческому и языковому наследию. В СПЧ также по-прежнему молчат и об искусственном насаждении в Европе "культуры отмены" всего того, что связано с Россией, напомнила представитель МИД. В связи с этим она призвала СПЧ придерживаться принципа "беспристрастности и неизбирательности".