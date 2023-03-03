Антонов: Любое западное оружие на Украине будет перемолото и уничтожено

Российские войска уничтожат любое оружие, поставляемое Западом на Украину. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, прокомментировав очередной пакет военной помощи, выделенной Киеву Вашингтоном.

"Американское содействие продлит агонию киевского режима. Угроза, которую он представляет, будет отодвинута на необходимое расстояние от наших границ, а всё иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено", — подчеркнул он.

По словам Антонова, российские войска продолжат "защищать Отечество от беспрецедентной угрозы, подавляя нацистов, которых взрастил на Украине Запад во главе с США". При этом дипломат добавил, что любые усилия Вашингтона использовать украинцев для нанесения РФ стратегического поражения обречены на провал.