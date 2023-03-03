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3 марта, 18:30

Антонов: Любое западное оружие на Украине будет перемолото и уничтожено

Российские войска уничтожат любое оружие, поставляемое Западом на Украину. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, прокомментировав очередной пакет военной помощи, выделенной Киеву Вашингтоном.

"Американское содействие продлит агонию киевского режима. Угроза, которую он представляет, будет отодвинута на необходимое расстояние от наших границ, а всё иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено", — подчеркнул он.

По словам Антонова, российские войска продолжат "защищать Отечество от беспрецедентной угрозы, подавляя нацистов, которых взрастил на Украине Запад во главе с США". При этом дипломат добавил, что любые усилия Вашингтона использовать украинцев для нанесения РФ стратегического поражения обречены на провал.

Россия фиксирует линию США на увеличение поставок оружия Киеву, заявили в Кремле

Россия фиксирует линию США на увеличение поставок оружия Киеву, заявили в Кремле

Ранее Лайф сообщал, что американские власти выделили Киеву новый, 33-й по счёту, пакет военной помощи на $400 млн. В него входят, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.

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Telegram / Посольство России в США

Наталья Исакова
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