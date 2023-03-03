Врач предупредил, что детские сиропы от кашля могут быть смертельно опасны

Детские сиропы от кашля могут быть смертельно опасны. Уже известны сотни случаев гибели детей, включая совсем маленьких, после употребления таких лекарств. Об этом предупредил онколог Леонид Доронин. Он уточнил, что за последние пять месяцев Всемирная организация здравоохранения выпустила три уведомления о риске употребления безрецептурных препаратов.

"Предупреждения прозвучали после гибели не менее 300 детей в разных странах, включая Гамбию, Индонезию и Узбекистан. Дети умерли после употребления сиропа от кашля, который содержал этиленгликоль и диэтиленгликоль. Некоторым погибшим было всего пять лет", — рассказал Доронин в своём телеграм-канале.

Этиленгликоль и диэтиленгликоль — токсичные вещества, пояснил врач. Он рассказал. что 28 миллилитров (или шесть чайных ложек чистого этиленгликоля) — смертельная доза для ребёнка весом менее 20 килограммов. Гибель может наступить и в случае приёма меньших доз, если пить их несколько дней. Тогда отравляющее вещество накопится в организме и сыграет свою роковую роль, уточнил врач. Такие ядовитые составляющие нашли в сиропах с парацетамолом.

"Дети, принимающие препараты парацетамола, загрязнённые гликолями, потенциально могут быть в опасности. Комбинация препаратов, которые содержат парацетамол и гликоли, даже в относительно малых количествах, но превышающих допустимый предел ВОЗ, может привести к летальному исходу", — продолжил врач.

Особенно опасным он назвал то, что подобные ядовитые вещества запускают разрушительные процессы ещё до появления первых симптомов. А при их появлении люди списывают это на обычное простудное заболевание, сонливость и слабость. Доронин призвал и родителей, и медицинских работников учитывать, что признаки интоксикации — это не обычное проявление простуды, а, возможно, тяжёлое отравление.

"Случаи массовой смерти просто ужасны. Не понимаю, куда смотрели производители лекарств. Надеюсь, этому вопросу станут уделять гораздо больше внимания", — резюмировал Доронин.