В РПЦ предложили ввести уголовное наказание за склонение женщин к аборту

Уголовно наказывать тех, кто подбивает беременных женщин на аборт, рекомендует им пройти такую процедуру в клиниках. С соответствующим предложением выступила патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви. Также там предложили ужесточить ответственность за проведение искусственного прерывания беременности. Об этом сообщил председатель комиссии, священник Фёдор Лукьянов на заседании VI Гиппократовского медицинского форума.

"Необходимо предусмотреть наказание за склонение к аборту, дополнив статью 123 Уголовного кодекса [РФ "Незаконное проведение искусственного прерывания беременности"] пунктом 4, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта" — заявил он..

В наказании в части 1 статьи 123 УК РФ ("Проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля") Лукьянов предложил увеличить максимальный размер штрафов с нынешних 80 тыс. руб. до 150 тыс. руб., а срок исправительных работ — с двух до пяти лет. Он отметил, что сейчас отсутствует вообще понятие "криминальный аборт" в законодательстве, соответственно, правоохранительные органы не интересует этот вид преступного бизнеса.

"Юридическое понятие "криминальный аборт" должно быть разработано при участии представителей государственных органов с привлечением экспертов религиозных организаций, с обращением к научным трудам современных исследователей в области биологии, медицины, филологии", — отметил Лукьянов.

По словам представителя РПЦ, незаконные аборты сегодня чаще всего происходят в частных клиниках. Он указал на недавнее международное исследование Красного Креста, согласно результатам которого в 70% проверенных частных медучреждений были обнаружены нарушения в этой области. Там не соблюдают неделю тишины, не организуют беседы психолога с беременными и не рассказывают им о негативных последствиях, вызываемых искусственным прерыванием беременности.