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3 марта, 21:46

"Пусть чемоданы пакует": Посол Британии разозлила сербов проукраинской выходкой на встрече с Вучичем

РТРС: Посол Британии в Сербии Маклауд надела проукраинский платок на встречу с Вучичем

<p>Шэн Маклауд на встрече с Вучичем. Фото © Сайт Президента Сербии</p>

Шэн Маклауд на встрече с Вучичем. Фото © Сайт Президента Сербии

Сербские СМИ сочли провокационным дресс-код посла Великобритании в Сербии Шэн Маклауд на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. Дипломат надела на шею украинский платок со словами из гимна Украины.

"Этот нетипичный для дипломатов поступок можно интерпретировать как попытку провокации и недипломатичный жест в адрес официального Белграда", — комментирует это телеканал РТРС.

На фотографиях со встречи видно, что крупными буквами на платок были нанесены слова украинского гимна. В переводе на русский язык надпись гласит: "Сгинут наши враги, как роса на солнце. Будем править и мы, братья, в своём краю". Жители Сербии резко отреагировали на это, расценили как провокацию и потребовали выслать "эту мерзавку" в ближайшие же сутки из страны.

"Как бы отреагировали в Лондоне или Вашингтоне, если бы наш посол пришёл к ним с российским флагом? Выслать эту мерзавку в 24 часа!", "Вучичу следовало бы ответить ей по-русски!", "За такие действия моментально нужно направлять ноту и объявлять персоной нон грата. И пусть чемоданы пакует", — цитирует "Sputnik Дальнее зарубежье" слова комментаторов в соцсетях.

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Арина Родионова
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