В России предложили ограничить переводы без открытия счёта
Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счёта до 100 тысяч рублей
Росфинмониторинг предложил проект федерального закона, запрещающего физлицам переводить больше 100 тысяч рублей без открытия счёта. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
"Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощённой идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счёта в размере 100 тыс. руб. либо аналогичной суммы в иностранной валюте", — сказано в сообщении.
Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он был разработан по поручению правительства. Его цель — борьба с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством в банковской сфере. В том числе законопроект предполагает предотвращение и предупреждение финансирования терроризма и экстремизма. В ведомстве считают, что за счёт такого нововведения будет повышена прозрачность финансовых операций.
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