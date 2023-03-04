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3 марта, 21:24

Гассиев победил Балогуна в бою за интерконтинентальный титул WBA

Российский экс-чемпион мира по двум версиям в первом тяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев победил американца Майка Балогуна в поединке в супертяжёлой весовой категории. Тем самым он завоевал вакантный титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

В десятираундовом поединке в Ереване россиянин выиграл техническим нокаутом во втором раунде. Перед боем Гассиеву запретили выступать под флагом РФ. Его попросили заклеить государственный символ на экипировке.

В преддверии поединка спортсмен получил паспорт гражданина Армении. Однако, как заверили в команде, он не намерен выходить из российского гражданства.

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Обложка ©

ТАСС / Александр Патрин

Андрей Григорьев
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