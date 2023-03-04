Гассиев победил Балогуна в бою за интерконтинентальный титул WBA
Российский экс-чемпион мира по двум версиям в первом тяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев победил американца Майка Балогуна в поединке в супертяжёлой весовой категории. Тем самым он завоевал вакантный титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
В десятираундовом поединке в Ереване россиянин выиграл техническим нокаутом во втором раунде. Перед боем Гассиеву запретили выступать под флагом РФ. Его попросили заклеить государственный символ на экипировке.
В преддверии поединка спортсмен получил паспорт гражданина Армении. Однако, как заверили в команде, он не намерен выходить из российского гражданства.
Ранее Лайф рассказывал, что Норвежская федерация бокса объявила о бойкоте чемпионата мира 2023 года из-за допуска на него спортсменов из России и Белоруссии. Решение будет исполняться не только со стороны атлетов, но также судей и других официальных лиц.
ТАСС / Александр Патрин