Глава Европарламента Роберта Метсола вновь прибыла на Украину
Глава Европарламента Роберта Метсола в Киеве. Фото © Twitter \ EP_President
Глава Европарламента Роберта Метсола сообщила, что вновь посетила Киев. Об этом она написала в Twitter. Там размещено фото с этого визита.
"Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз", — подписала политик этот снимок.
Лайф рассказывал, что ранее Зеленский пустил слезу во время страдальческой речи перед Европарламентом. Он отправился к трибуне со слезами на глазах после обращения Роберты Метсолы.