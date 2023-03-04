Глава Европарламента Роберта Метсола вновь прибыла на Украину

Глава Европарламента Роберта Метсола сообщила, что вновь посетила Киев. Об этом она написала в Twitter. Там размещено фото с этого визита.

"Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз", — подписала политик этот снимок.