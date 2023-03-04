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3 марта, 21:48

Глава Европарламента Роберта Метсола вновь прибыла на Украину

<p>Глава Европарламента Роберта Метсола в Киеве. Фото © Twitter \ EP_President</p>

Глава Европарламента Роберта Метсола в Киеве. Фото © Twitter \ EP_President

Глава Европарламента Роберта Метсола сообщила, что вновь посетила Киев. Об этом она написала в Twitter. Там размещено фото с этого визита.

"Хорошо быть с теми, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. С европейцами, дом которых — Евросоюз", — подписала политик этот снимок.

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Лайф рассказывал, что ранее Зеленский пустил слезу во время страдальческой речи перед Европарламентом. Он отправился к трибуне со слезами на глазах после обращения Роберты Метсолы.

Андрей Григорьев
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