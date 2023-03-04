Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 22:35

Захарова отреагировала на "переименование" России Белым домом

Захарова словами по зомби-апокалипсис отреагировала на "переименование" России Белым домом

Оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о вызовах, созданных некоей "Российской народной республикой", прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она ограничилась двумя словами.

"Зомби-апокалипсис", — написала Захарова в своём Telegram-канале, комментируя видео с высказыванием Жан-Пьер.

Один из её подписчиков предположил, что оговорка пресс-секретаря Белого дома выдала подсознательный страх властей США — показала, что они боятся союза России и Китайской Народной Республики. А другой предложил отправить в Белый дом для Карин Жан-Пьер карту мира.

"Она вообще что-нибудь знает?": Преемница Псаки перепутала "Северный поток" с магазином

"Она вообще что-нибудь знает?": Преемница Псаки перепутала "Северный поток" с магазином

Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь Байдена открыла в России новую страну — "Российскую Народную Республику". Об этом она сказала, анонсируя встречу президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Обложка ©

Telegram-канал / Мария Захарова

Арина Родионова
  • Новости
  • США
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров