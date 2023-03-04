Захарова отреагировала на "переименование" России Белым домом
Захарова словами по зомби-апокалипсис отреагировала на "переименование" России Белым домом
Оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о вызовах, созданных некоей "Российской народной республикой", прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она ограничилась двумя словами.
"Зомби-апокалипсис", — написала Захарова в своём Telegram-канале, комментируя видео с высказыванием Жан-Пьер.
Один из её подписчиков предположил, что оговорка пресс-секретаря Белого дома выдала подсознательный страх властей США — показала, что они боятся союза России и Китайской Народной Республики. А другой предложил отправить в Белый дом для Карин Жан-Пьер карту мира.
Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь Байдена открыла в России новую страну — "Российскую Народную Республику". Об этом она сказала, анонсируя встречу президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Telegram-канал / Мария Захарова