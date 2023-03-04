Захарова отреагировала на "переименование" России Белым домом

Один из её подписчиков предположил, что оговорка пресс-секретаря Белого дома выдала подсознательный страх властей США — показала, что они боятся союза России и Китайской Народной Республики. А другой предложил отправить в Белый дом для Карин Жан-Пьер карту мира.