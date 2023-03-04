"Анахайм" обменял российского хоккеиста Куликова в "Питтсбург" на Макгинна

Американский хоккейный клуб "Анахайм дакс" обменял российского защитника Дмитрия Куликова в другой клуб Национальной хоккейной лиги — "Питтсбург". Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Там рассказали также, что в результате обмена "Анахайм" получил право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года. А ещё по итогам обмена новым игроком клуба стал нападающий из Канады Брок Макгинн.