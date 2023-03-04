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3 марта, 22:49

"Анахайм" обменял российского хоккеиста Куликова в "Питтсбург" на Макгинна

Американский хоккейный клуб "Анахайм дакс" обменял российского защитника Дмитрия Куликова в другой клуб Национальной хоккейной лиги — "Питтсбург". Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Там рассказали также, что в результате обмена "Анахайм" получил право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года. А ещё по итогам обмена новым игроком клуба стал нападающий из Канады Брок Макгинн.

Для 32-летнего Куликова контракт с "Анахаймом" начался 5 месяцев назад. До этого российский защитник выступал за "Флориду", "Баффало", "Виннипег", "Нью-Джерси", "Эдмонтон" и "Миннесоту". В этом сезоне хоккеист набрал 15 (3+12) очков в 61 игре.

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Ранее Лайф рассказывал, что российский хоккеист Дадонов отличился в первом матче после обмена в "Даллас". Он поразил ворота "Ванкувер Кэнакс" (4:5 ОТ).

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Арина Родионова
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