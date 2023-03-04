Нефть Brent подорожала до двухнедельного максимума

На лондонской бирже ICE стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent поднялась сегодня до $86 за баррель. В последний раз цена была на этом уровне 16 февраля.

Что же касается нефти марки WTI, то фьючерс на неё с поставкой в апреле 2023 года сегодня поднялся более чем на два процента — до $79,85 за баррель.