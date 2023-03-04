Нефть Brent подорожала до двухнедельного максимума
Нефть Brent подорожала до $86 за баррель впервые с 16 февраля
На лондонской бирже ICE стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent поднялась сегодня до $86 за баррель. В последний раз цена была на этом уровне 16 февраля.
Что же касается нефти марки WTI, то фьючерс на неё с поставкой в апреле 2023 года сегодня поднялся более чем на два процента — до $79,85 за баррель.
Ранее Лайф писал, что доходы России от продажи топлива составляют миллиарды долларов, несмотря на масштабные санкции. Ситуацию не смог изменить даже уход с рынка таких энергетических гигантов, как Shell и BP.
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