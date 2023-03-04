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3 марта, 23:56

В Иерусалиме освятили елей для помазания Карла III на царство

Патриарх Иерусалимский Феофил III и англиканский архиепископ в Иерусалиме Носам Наум освятили елей, который будет использован для помазания на царство 74-летнего британского короля Карла III и его супруги, королевы-консорта Камиллы. Об этом пишет пресс-служба Букингемского дворца.

Масло было сделано из оливок, собранных в двух рощах на Елеонской горе, в монастыре Марии Магдалины в Гефсимании (там была захоронена бабушка Карла III принцесса Алиса Баттенберг), а также в расположенном неподалёку Вознесенском монастыре.

Церемония коронации Карла III намечена на 6 мая, то есть спустя 8 месяцев после смерти Елизаветы II. Событие состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

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Ранее Лайф рассказывал, что после коронации Карла III его супругу станут официально называть королевой без приставки "консорт". Сразу этого делать не стали, отдавая дань памяти Елизавете II.

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ТАСС / Victoria Jones

Анатолий Симоненко
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