В Иерусалиме освятили елей для помазания Карла III на царство

Патриарх Иерусалимский Феофил III и англиканский архиепископ в Иерусалиме Носам Наум освятили елей, который будет использован для помазания на царство 74-летнего британского короля Карла III и его супруги, королевы-консорта Камиллы. Об этом пишет пресс-служба Букингемского дворца.

Масло было сделано из оливок, собранных в двух рощах на Елеонской горе, в монастыре Марии Магдалины в Гефсимании (там была захоронена бабушка Карла III принцесса Алиса Баттенберг), а также в расположенном неподалёку Вознесенском монастыре.

Церемония коронации Карла III намечена на 6 мая, то есть спустя 8 месяцев после смерти Елизаветы II. Событие состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.