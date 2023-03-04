Французский генерал Тренкан: Запад может скрывать выводы о взрывах на "Северных потоках"

Молчание по поводу каких-либо выводов по итогам трёх расследований взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" может означать намерение Запада скрыть истинные их итоги. Об этом заявил в эфире телеканала LSI генерал Доминик Тренкан, возглавлявший ранее французскую военную миссию при ООН.

"У нас нет всей информации на руках. Что меня поражает, так это то, что есть германское, шведское, датское расследования, в рамках которых уже было собрано немало сведений. Тем не менее никаких заключений нет. А если их нет, то, возможно, есть такие заключения, которые просто не хотят обнародовать", — сказал Тренкан в видеозаписи, опубликованной на Youtube-канале.

Тренкан также задаётся вопросом, кому было выгодно такое преступление. Он исключает Россию из списка выгодополучателей. Генерал напомнил про "качественное и подробное" расследование американского журналиста Сеймура Херша. Тот обвинил США в организации взрывов. Тренкан называет эту версию достоверной и ссылается на то, что проверить её сегодня может любой, проследив траектории перемещения воздушных и морских судов. Одновременно он указывает на то, что, если бы Германия, Дания или Швеция выяснили, что виновата Россия, это бы мгновенно стало достоянием общественности. А раз они изучили обстановку и молчат — значит, Москва здесь ни при чём.

"Они бы нашли доказательства того, что это были русские. А раз не могут этого доказать, надо искать в другом направлении", — убеждён генерал.