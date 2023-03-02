Лавров: Россия настаивает на участии в расследовании диверсии на "Северных потоках"

Россия настаивает на участии в быстром и честном расследовании диверсии против газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров ходе заседания СМИД G20.

"Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов "Северный поток" в зоне ответственности НАТО и ЕС. Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон", — подчеркнул Лавров.