Лавров: Россия настаивает на участии в расследовании диверсии на "Северных потоках"
Россия настаивает на участии в быстром и честном расследовании диверсии против газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров ходе заседания СМИД G20.
"Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов "Северный поток" в зоне ответственности НАТО и ЕС. Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон", — подчеркнул Лавров.
По его словам, Запад провоцирует деградацию международных экономических отношений, их трансформацию в оружие, в том числе в энергетической сфере.
Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Недавно появились новые данные о диверсии: американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США. Он выяснил, что Вашингтон тайно готовился к диверсии в течение девяти месяцев. В Пентагоне эту информацию опровергают. В свою очередь российский постпред Василий Небензя в ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН предупредил, что виновным в диверсии придётся ответить в любом случае.
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