Политик из США назвал день, когда его страна начала скатываться к фашизму
Политик Янг: США начали идти к фашизму после бомбардировки Хиросимы
Соединённые Штаты начали скатываться к фашизму после того, как в 1945 году нанесли ядерный удар по японскому городу Хиросима. Такое мнение в "Твиттере" высказал американский политик Джеффри Янг.
"По моему мнению, наше правительство в Вашингтоне начало катиться под откос в 1945 году. Если говорить конкретнее, я бы сказал — 6 августа 1945 года, когда президент Трумэн сбросил первую атомную бомбу на Хиросиму без военно оправданного повода", — пишет политик.
Он считает, что постепенное скатывание США к "варварству и фашизму" ускорилось в 2016 году.
Джеффри Янг часто критикует власти США. Так, ранее он заявил, что главными военными преступниками являются президент Штатов Джо Байден, его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, а также шеф Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь страны Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд.
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