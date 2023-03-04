Политик из США назвал день, когда его страна начала скатываться к фашизму

Соединённые Штаты начали скатываться к фашизму после того, как в 1945 году нанесли ядерный удар по японскому городу Хиросима. Такое мнение в "Твиттере" высказал американский политик Джеффри Янг.

"По моему мнению, наше правительство в Вашингтоне начало катиться под откос в 1945 году. Если говорить конкретнее, я бы сказал — 6 августа 1945 года, когда президент Трумэн сбросил первую атомную бомбу на Хиросиму без военно оправданного повода", — пишет политик.

Он считает, что постепенное скатывание США к "варварству и фашизму" ускорилось в 2016 году.