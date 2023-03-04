В Европе призвали к переходу на военную экономику

Оборонная промышленность Евросоюза должна на фоне украинского конфликта переходить на модель экономики военного времени. С таким призывом выступил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в беседе с Financial Times.

"Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени, чтобы удовлетворить наши потребности в оборонном производстве", — приводит издание его слова.

Также еврокомиссар высказался за увеличение объёмов выпуска боеприпасов. По его мнению, только так можно будет "справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности". Газета пишет, что Бретон пытается давить на банки, чтобы те наращивали кредитование европейских оружейных производителей.