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4 марта, 00:58

В Европе призвали к переходу на военную экономику

Еврокомиссар Бретон призвал перевести ЕС к модели экономики военного времени

Оборонная промышленность Евросоюза должна на фоне украинского конфликта переходить на модель экономики военного времени. С таким призывом выступил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в беседе с Financial Times.

"Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени, чтобы удовлетворить наши потребности в оборонном производстве", — приводит издание его слова.

Также еврокомиссар высказался за увеличение объёмов выпуска боеприпасов. По его мнению, только так можно будет "справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности". Газета пишет, что Бретон пытается давить на банки, чтобы те наращивали кредитование европейских оружейных производителей.

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Как рассказывал Лайф, в этой же публикации газета сообщила, что Украина попросила Евросоюз поставлять ей порядка 250 тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно, чтобы у Киева была возможность показать успехи на поле боя.

Обложка ©

Flickr / nato

Андрей Григорьев
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