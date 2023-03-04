В Европе призвали к переходу на военную экономику
Еврокомиссар Бретон призвал перевести ЕС к модели экономики военного времени
Оборонная промышленность Евросоюза должна на фоне украинского конфликта переходить на модель экономики военного времени. С таким призывом выступил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в беседе с Financial Times.
"Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени, чтобы удовлетворить наши потребности в оборонном производстве", — приводит издание его слова.
Также еврокомиссар высказался за увеличение объёмов выпуска боеприпасов. По его мнению, только так можно будет "справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности". Газета пишет, что Бретон пытается давить на банки, чтобы те наращивали кредитование европейских оружейных производителей.
Как рассказывал Лайф, в этой же публикации газета сообщила, что Украина попросила Евросоюз поставлять ей порядка 250 тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно, чтобы у Киева была возможность показать успехи на поле боя.
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