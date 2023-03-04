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4 марта, 02:38

"Очень тяжёлая категория": Гассиев прокомментировал исход его боя с Балогуном

Гассиев назвал победу над Балогуном тяжёлой, но важной

Российский экс-чемпион мира по двум версиям в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев прокомментировал его победу над американцем Майком Балогуном. Он назвал бой тяжёлым, но важным.

"Этот бой был очень важен для меня в моей карьере. Это очень тяжёлая весовая категория, один удар и может всё решится. Как бы ты ни готовился — зевнул, пропустил и на этом всё закончилось. Этот бой мог завершиться и не в мою пользу", — рассказал Гассиев на "Матч ТВ".

На вопрос о следующем бое Гассиев рассказал, что для начала ему нужна неделя на отдых. Он добавил, что от него зависит только режим тренировок, а уже от его команды — вопрос о поиске нового соперника.

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Ранее Лайф сказал, что Гассиев победил Балогуна в бою за интерконтинентальный титул WBA. В десятираундовом поединке в Ереване россиянин выиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Обложка ©

ТАСС / Елена Никитченко

Арина Родионова
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