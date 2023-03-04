"Очень тяжёлая категория": Гассиев прокомментировал исход его боя с Балогуном

Российский экс-чемпион мира по двум версиям в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев прокомментировал его победу над американцем Майком Балогуном. Он назвал бой тяжёлым, но важным.

"Этот бой был очень важен для меня в моей карьере. Это очень тяжёлая весовая категория, один удар и может всё решится. Как бы ты ни готовился — зевнул, пропустил и на этом всё закончилось. Этот бой мог завершиться и не в мою пользу", — рассказал Гассиев на "Матч ТВ".

На вопрос о следующем бое Гассиев рассказал, что для начала ему нужна неделя на отдых. Он добавил, что от него зависит только режим тренировок, а уже от его команды — вопрос о поиске нового соперника.