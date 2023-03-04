Россиянине заплатили за один авиаперелёт как за квартиру

Самое дорогое бронирование авиабилетов минувшей зимой в России обошлось в 2 093 700 рублей. Билеты были заказаны на пять человек для перелёта из Москвы на Мальдивы. За эти деньги, например, можно в небольшом российском городе приобрести квартиру. Вторую строчку рейтинга занял перелёт бизнес-классом в Канкун за 1 867 100 рублей на двух человек.

Следующие две строчки, пишет RT со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip, занимают опять перелёты на Мальдивы. Забронировали их на двух пассажиров из Санкт-Петербурга (1 849 300 рублей) и на столько же из Иркутска (1 762 500 рублей). А пятёрку замыкает рейс из Уфы на Бали — 1 757 400 рублей (два пассажира).

Самый дешёвый перелёт зимой был по маршруту Казань – Москва: место в эконом-классе обошлось в 700 рублей. На 80 рублей больше стоил билет из Сочи в Ереван. Кому-то повезло улететь из Москвы в Волгоград за 800 рублей, из Ульяновска в столицу за 810 рублей и из Москвы в Санкт-Петербург за 870 рублей.