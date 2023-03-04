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4 марта, 04:08

"Жена дала зелёный свет": Президентом США опять может стать Роберт Кеннеди

NHPR: Племянник Кеннеди может стать кандидатом на пост президента США

<p>Роберт Кеннеди – младший. Фото © ТАСС / AP / Hans Pennink</p>

Роберт Кеннеди – младший. Фото © ТАСС / AP / Hans Pennink

Среди кандидатов на пост президента США может оказаться племянник 35-го американского лидера Джона Кеннеди. Как сообщает местная радиостанция NHPR, Роберт Кеннеди – младший заявил, что рассматривает такую возможность.

"Я думаю об этом, и я преодолел самое серьёзное препятствие: моя жена дала зелёный свет", — цитирует радиостанция слова Кеннеди-младшего.

Своими планами он поделился в ходе визита в местный колледж в штате Нью-Гэмпшир. Телеканал Fox News отмечал, что в случае участия в президентской гонке родственник 35-го главы Белого дома представит Демократическую партию.

Родственник Джона Кеннеди пошёл в ВСУ наёмником и хотел умереть за Украину, но передумал

Родственник Джона Кеннеди пошёл в ВСУ наёмником и хотел умереть за Украину, но передумал

Как писал Лайф, ранее племянник Кеннеди заявил, что выделенные для Киева деньги не покидают США. Он отметил, что миллиарды долларов направляются на Украину и "отскакивают обратно".

Арина Родионова
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