"Жена дала зелёный свет": Президентом США опять может стать Роберт Кеннеди

Среди кандидатов на пост президента США может оказаться племянник 35-го американского лидера Джона Кеннеди. Как сообщает местная радиостанция NHPR, Роберт Кеннеди – младший заявил, что рассматривает такую возможность.

"Я думаю об этом, и я преодолел самое серьёзное препятствие: моя жена дала зелёный свет", — цитирует радиостанция слова Кеннеди-младшего.

Своими планами он поделился в ходе визита в местный колледж в штате Нью-Гэмпшир. Телеканал Fox News отмечал, что в случае участия в президентской гонке родственник 35-го главы Белого дома представит Демократическую партию.