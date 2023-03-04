"Жена дала зелёный свет": Президентом США опять может стать Роберт Кеннеди
NHPR: Племянник Кеннеди может стать кандидатом на пост президента США
Роберт Кеннеди – младший. Фото © ТАСС / AP / Hans Pennink
Среди кандидатов на пост президента США может оказаться племянник 35-го американского лидера Джона Кеннеди. Как сообщает местная радиостанция NHPR, Роберт Кеннеди – младший заявил, что рассматривает такую возможность.
"Я думаю об этом, и я преодолел самое серьёзное препятствие: моя жена дала зелёный свет", — цитирует радиостанция слова Кеннеди-младшего.
Своими планами он поделился в ходе визита в местный колледж в штате Нью-Гэмпшир. Телеканал Fox News отмечал, что в случае участия в президентской гонке родственник 35-го главы Белого дома представит Демократическую партию.
Как писал Лайф, ранее племянник Кеннеди заявил, что выделенные для Киева деньги не покидают США. Он отметил, что миллиарды долларов направляются на Украину и "отскакивают обратно".