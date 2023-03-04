Россиян перестал интересовать один из видов банковских депозитов

В январе объём валютных депозитов российских граждан обновил минимум с конца 2008 года, снизившись до 53,7 миллиарда долларов. За месяц такие вложения сократились на 0,8%, или на 452,3 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России.

Как пишет агентство, объём валютных депозитов граждан к началу года сокращался уже восемь месяцев. 53,7 миллиарда долларов — это минимум с декабря 2008 года, когда этот показатель в последний раз был на таком же уровне.

По данным ЦБ, за весь прошлый год сбережения россиян в валюте сократились на 40,1%, или 36,3 миллиарда долларов. А вот средства компаний в зарубежной валюте, наоборот, увеличились на 1,2%, или на 1,4 миллиарда долларов, то есть до 117,96 миллиарда долларов.