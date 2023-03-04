Передачи Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Аризону" со счётом 6:1

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников помог клубу обыграть "Аризону Койотис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Благодаря его передачам соперников удалось разгромить со счётом 6:1 (2:0, 3:1, 1:0).

Также в ходе игры выделились Пол Штястны, Себастьян Ахо, Джейккоб Слэвин, Шейн Гостисбеер и Мартин Нечас. Из "Аризоны" на льду блеснул Лоусон Крауз.

Всего на счету Свечникова, который отметился двумя результативными передачами, в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата 53 очка (21 шайба и 32 передачи) в 60 матчах.