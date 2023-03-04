В МИД потроллили Белый дом вымышленными странами в ответ на "переименование" России
Полянский высмеял пресс-секретаря Белого дома за "Российскую Народную Республику"
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский оценил оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая заявила о вызовах, созданных некоей "Российской Народной Республикой".
"Оно [государство] должно быть врагом Объединённых Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!" — с иронией отметил дипломат в своём твиттере.
Напомним, анонсируя встречу президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пресс-секретарь Байдена открыла в России новую страну — "Российскую Народную Республику". Видео с её оговоркой сразу разлетелось по соцсетям, без внимания Карин Жан-Пьер не оставили и в российском МИД.
ТАСС / AP / John Minchillo