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4 марта, 08:05

В МИД потроллили Белый дом вымышленными странами в ответ на "переименование" России

Полянский высмеял пресс-секретаря Белого дома за "Российскую Народную Республику"

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский оценил оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая заявила о вызовах, созданных некоей "Российской Народной Республикой".

"Оно [государство] должно быть врагом Объединённых Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!" — с иронией отметил дипломат в своём твиттере.

Захарова отреагировала на "переименование" России Белым домом

Захарова отреагировала на "переименование" России Белым домом

Напомним, анонсируя встречу президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пресс-секретарь Байдена открыла в России новую страну — "Российскую Народную Республику". Видео с её оговоркой сразу разлетелось по соцсетям, без внимания Карин Жан-Пьер не оставили и в российском МИД.

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ТАСС / AP / John Minchillo

Николь Вербер
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