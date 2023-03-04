В МИД потроллили Белый дом вымышленными странами в ответ на "переименование" России

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский оценил оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая заявила о вызовах, созданных некоей "Российской Народной Республикой".

"Оно [государство] должно быть врагом Объединённых Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!" — с иронией отметил дипломат в своём твиттере.