Путин внёс на рассмотрение в Госдуму договор с Сирией о взаимной выдаче преступников
Президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Сирией, в котором стороны обязуются выдавать друг другу преступников. Документ появился в думской электронной базе.
"Стороны обязуются в соответствии с положениями настоящего договора и на его основании выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу", — уточняется в тексте.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия прикладывает огромные усилия для помощи Сирии после разрушительного землетрясения 6 февраля. Он уточнил, что Москва не может давить на суверенное государство в плане расширения доступа гуманитарной помощи и открытия границ для международных организаций.