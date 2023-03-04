Путин внёс на рассмотрение в Госдуму договор с Сирией о взаимной выдаче преступников

Президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Сирией, в котором стороны обязуются выдавать друг другу преступников. Документ появился в думской электронной базе.

"Стороны обязуются в соответствии с положениями настоящего договора и на его основании выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу", — уточняется в тексте.