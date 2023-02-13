Песков заявил, что Россия оказывает помощь Сирии, но давить на её руководство не может

Россия прикладывает огромные усилия для помощи Сирии после разрушительного землетрясения 6 февраля. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он уточнил, что Москва не может давить на суверенное государство в плане расширения доступа гуманитарной помощи и открытия границ для международных организаций.