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13 февраля, 09:54

Песков заявил, что Россия оказывает помощь Сирии, но давить на её руководство не может

Россия прикладывает огромные усилия для помощи Сирии после разрушительного землетрясения 6 февраля. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он уточнил, что Москва не может давить на суверенное государство в плане расширения доступа гуманитарной помощи и открытия границ для международных организаций.

"Россия не оказывает давление на легитимное руководство Сирийской Арабской Республики. Мы находимся в постоянном контакте. Россия прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим на территории Сирии в результате этого разрушительного землетрясения", — указал представитель Кремля.

Сотрудники МЧС РФ завершили спасательную операцию после землетрясения в Сирии

Сотрудники МЧС РФ завершили спасательную операцию после землетрясения в Сирии

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции и Сирии 6 февраля. По последним данным, число погибших превысило 31 тысячу человек. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российских спасателей, которые в настоящее время помогают в ликвидации последствий стихийного бедствия.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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