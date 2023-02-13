Песков заявил, что Россия оказывает помощь Сирии, но давить на её руководство не может
Россия прикладывает огромные усилия для помощи Сирии после разрушительного землетрясения 6 февраля. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
При этом он уточнил, что Москва не может давить на суверенное государство в плане расширения доступа гуманитарной помощи и открытия границ для международных организаций.
"Россия не оказывает давление на легитимное руководство Сирийской Арабской Республики. Мы находимся в постоянном контакте. Россия прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим на территории Сирии в результате этого разрушительного землетрясения", — указал представитель Кремля.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции и Сирии 6 февраля. По последним данным, число погибших превысило 31 тысячу человек. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российских спасателей, которые в настоящее время помогают в ликвидации последствий стихийного бедствия.