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4 марта, 08:48

В Европарламенте увидели угрозу в TikTok на фоне конфликта на Украине

Польский депутат ЕП Мазурек усмотрела угрозу в TikTok на фоне конфликта на Украине

Депутат Европарламента от Польши Беата Мазурек потребовала запретить TikTok, так как приложение якобы несёт угрозу и влияет на общественное мнение в вопросах поддержки Украины. Обращение парламентария к Еврокомиссии есть в распоряжении RT.

По мнению депутата, Пекин способен "использовать данные, собранные приложением, в разведывательных целях или управлять алгоритмом рекомендаций контента, чтобы влиять на общественное мнение в политических вопросах". Парламентарий сочла это опасным, особенно в связи с украинским конфликтом. Она убеждена, что против него развели информационную войну, "направленную на подрыв поддержки Украины среди стран ЕС и НАТО".

В этой связи она уточнила, анализируют ли члены Еврокомиссии вероятность рисков и угроз для пользователей TikTok, "связанных с дезинформационными кампаниями и гибридными атаками".

Членов Еврокомиссии попросили удалить TikTok из соображений безопасности

Членов Еврокомиссии попросили удалить TikTok из соображений безопасности

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем китайская социальная сеть TikTok ограничит для несовершеннолетних пользователей время просмотра до 60 минут в день. Чтобы продолжить смотреть ролики, нужно будет ввести специальный пароль. Полностью отключить эту функцию можно только с согласия родителей.

Обложка ©

Unsplash / Solen Feyissa

Оксана Попова
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