Депутат Европарламента Мик Уоллес объяснил отсутствие результата расследований диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" подчинением Евросоюза США.

Он назвал инцидент спланированным террористическим актом на важнейшей европейской инфраструктуре, отметив, что ЕС не хочет искать виновных. Уоллес добавил, что расследование аварии должно быть важнейшим пунктом европейской повестки дня, однако никаких результатов до сих пор нет.

"[Американский журналист Сеймур] Херш заявил, что США несут ответственность за подрыв. Неужели мы теперь настолько зависим от их империи, что даже не можем спросить Вашингтон, действительно ли это было спланировано Белым домом? Что, во имя Бога, случилось с Европой?" — приводит его слова Exxpress.