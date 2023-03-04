Воспитанница интерната на Урале зверски избила раскрывшую её секрет девочку

В Североуральске 17-летняя воспитанница местной школы-интерната зверски избила 13-летнюю соседку по комнате. Всё происходящее снимали на видео подружки агрессивной старшеклассницы, а позже выложили видео в Сеть. Как узнала "Газета.ru", причиной избиения послужила жалоба младшей девочки на курение и употребление алкоголя старшей.

Воспитанница интерната в Североуральске жестоко избила 13-летнюю девочку. Видео © Zloy_ekb | Злой Екатеринбург

Бывшая воспитанница интерната рассказала изданию, что мотивом драки стала жалоба 13-летней девочки воспитателям. Так, она сообщила, что её соседка постоянно курит и пьёт алкоголь в стенах учреждения. На кадрах видно, как 17-летняя воспитанница бьёт беззащитную соседку руками, ногами, периодически оскорбляя. После она кидает жертву на пол и начинает бить кулаками по голове. Драка сопровождается смехом подружек агрессивной ученицы и фиксируется на видео. Вместе с этим собеседница сообщила, что избившая соседку ученица не прочь поиздеваться над воспитанниками интерната.

"Как утверждала девочка, которая избила другую, она просто хотела поговорить с ней, но та не хотела, из-за этого и произошла драка. Я вот лично не верю этим словам, знаю я, какая это девочка. Она такая девочка, что просто ужас. Любит покомандовать, поиздеваться над всеми. Когда у нас работали другие воспитатели, в группе не было такого никогда, мы жили дружно. А тут, как они ушли, эта девочка волю почувствовала", — сказала она.

Девушка считает, что воспитатели в данной ситуации просто бездействуют. Также она рассказала, что пострадавшую девочку выписали из больницы и сейчас она находится у родственников.

Вопиющая ситуация привлекла внимание Следственного комитета. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней воспитаннице интерната. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.