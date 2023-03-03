В Подольске задержали "антирёдановцев", сломавших нос охраннику ТЦ

В Подольске задержали четырёх предполагаемых "охотников за анимешниками" из "ЧВК Рёдан" после нападения на охранника торгового центра. Об этом сообщает SHOT.

Нападение подростка на охранника в ТРК "Кварц" в Подольске. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, компания примерно из 15 подростков пришла в ТРК "Кварц", где у них возник конфликт с сотрудником службы безопасности, после чего первокурсник колледжа "Синергия" набросился на мужчину. В итоге 31-летнего охранника с переломом носа увезли в больницу. Пятерых подростков, которым от 15 до 16 лет, доставили в отдел. Среди задержанных — тот самый буйный студент "Синергии", восьмиклассник, девятиклассник, а также первокурсник колледжа "Московия".

При этом один из задержанных парней добровольно отдал инспектору нашивку с надписью "Anti Ryodan Правое дело". Со всеми противниками движения "ЧВК Рёдан" провели профилактическую беседу и пока отпустили.