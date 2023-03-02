Более 100 анимешников из "ЧВК Рёдан" и их оппонентов задержали в ТЦ разных городов России

Полицейские по всей стране продолжают "охотиться" за анимешниками из "ЧВК Рёдан" и их оппонентами. Как сообщает SHOT, за сутки задержано уже больше 100 человек в Омске, Владикавказе, Пскове и Ижевске.

Сходки членов и их оппонентов "ЧВК Рёдан" в Омске и Пскове. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, стражи правопорядка наблюдали сразу за четырьмя точками в Омске, где собирались неформальные подростки: Театральная площадь, ТК "Континент", ТЦ "Фестиваль" и "Мега". Всего в отдел было доставлено 44 человека, двое из которых были совершеннолетние. С каждым из подростков полицейские провели воспитательные беседы, после чего их отпустили.

В тот же день правоохранители задержали субкультурщиков в ижевском ТЦ "Талисман", в котором "пауки" забили стрелку своим врагам. В отделение было доставлено 34 участника несостоявшейся бойни в возрасте от 13 до 16 лет. За некоторыми из подростков на место вызывали родителей. Между тем со сходки в псковском ТЦ "Акваполис" в полицейский участок попали девять сторонников "Рёдана", а из ТЦ "Алания молл" во Владикавказе увезли 30 человек.