На Сахалине подростки избили 15-летнюю девочку

Группа подростков в городе Аниве Сахалинской области избила 15-летнюю девочку. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", информировали в СУ СКР по региону.

"Корсаковским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению об избиении подростками 15-летней девочки в г. Аниве возбуждено уголовное дело", — сообщается на сайте ведомства.

Следователи выясняют причины нападения на девочку, а также степень причинённого её здоровью вреда. Последствия будут как для тех, кто избивал, так и для взрослых, которые должны отвечать за их поступки.