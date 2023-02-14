На Сахалине подростки избили 15-летнюю девочку
На Сахалине завели дело из-за избиения 15-летней девочки подростками
Группа подростков в городе Аниве Сахалинской области избила 15-летнюю девочку. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", информировали в СУ СКР по региону.
"Корсаковским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению об избиении подростками 15-летней девочки в г. Аниве возбуждено уголовное дело", — сообщается на сайте ведомства.
Следователи выясняют причины нападения на девочку, а также степень причинённого её здоровью вреда. Последствия будут как для тех, кто избивал, так и для взрослых, которые должны отвечать за их поступки.
Ранее Лайф писал, что 8 февраля произошла массовая драка в челябинской школе № 5. На нападавших были надеты балаклавы, а вооружились они молотками и пистолетами. Позже зачинщики были задержаны, а сам конфликт попал на видео.
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