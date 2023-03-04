ВСУ обстреляли Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле региона ВСУ. К счастью, жертв и раненых в результате атаки украинской стороны нет.

"В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение посёлка Краснооктябрьский и села Волфино. Пострадавших нет", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава области уточнил, что ремонтные бригады уже приступают к устранению повреждений.