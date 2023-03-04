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4 марта, 10:19

ВСУ обстреляли Курскую область

Губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ двух посёлков в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле региона ВСУ. К счастью, жертв и раненых в результате атаки украинской стороны нет.

"В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение посёлка Краснооктябрьский и села Волфино. Пострадавших нет", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава области уточнил, что ремонтные бригады уже приступают к устранению повреждений.

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Ранее украинские военные открыли огонь по Кореневскому и Глушковскому районам региона. По данным губернатора области Романа Старовойта, была прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Николь Вербер
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