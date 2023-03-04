Российские силы уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской армии в Херсонской области.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", — уточнил он в ходе брифинга.
Ранее Лайф писал, что в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем на Донецком направлении удалось уничтожить более 200 украинских военнослужащих.
ТАСС / Станислав Красильников