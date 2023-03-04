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Опубликовано 4 марта 2023, 10:51

Российские силы уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской армии в Херсонской области.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30", — уточнил он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф писал, что в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем на Донецком направлении удалось уничтожить более 200 украинских военнослужащих.

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ТАСС / Станислав Красильников

Николь Вербер
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