Войска России ликвидировали более 80 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском фронтах

Российские войска в течение последних суток обстреляли подразделения ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив свыше 80 украинских военных, танк и три пикапа противника, а также две гаубицы Д-20. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Угледар, Новополь ДНР, Щербаки и Каменское Запорожской области", — уточнил он.