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Опубликовано 4 марта 2023, 10:47

Войска России ликвидировали более 80 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском фронтах

Российские войска в течение последних суток обстреляли подразделения ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив свыше 80 украинских военных, танк и три пикапа противника, а также две гаубицы Д-20. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Угледар, Новополь ДНР, Щербаки и Каменское Запорожской области", уточнил он.

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Также сообщалось, что в результате наступления подразделений "Южной" группировки российских войск, ВСУ потеряли на Донецком направлении 490 человек убитыми и ранеными.

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ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми
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