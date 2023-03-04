Бойцы "Центра" ликвидировали 150 солдат ВСУ

Бойцы группировки "Центр" поразили живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, где противник лишился до 150 солдат и РСЗО "Град". Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР, Червонопоповка и Кузьмино ЛНР", — сообщил Конашенков.

Кроме бойцов украинская армия на данном направлении лишилась двух боевых машин пехоты, пяти боевых бронированных машин и боевой машины РСЗО "Град".