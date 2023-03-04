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Опубликовано 4 марта 2023, 10:50

Бойцы "Центра" ликвидировали 150 солдат ВСУ

ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли до 150 военных и один "Град"

Бойцы группировки "Центр" поразили живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, где противник лишился до 150 солдат и РСЗО "Град". Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР, Червонопоповка и Кузьмино ЛНР", — сообщил Конашенков.

Кроме бойцов украинская армия на данном направлении лишилась двух боевых машин пехоты, пяти боевых бронированных машин и боевой машины РСЗО "Град".

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Ранее Лайф писал, что российские военные нанесли поражение бойцам ВСУ в районе населённых пунктов Угледар, Привольное и Водяное Донецкой Народной Республики (ДНР). Потери ВСУ превысили 70 военнослужащих, они потеряли два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-20.

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Getty Images / Scott Peterson

Оксана Попова
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