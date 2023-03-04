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Опубликовано 4 марта 2023, 10:49

Войска России уничтожили более 90 украинских солдат на Купянском направлении

Подразделения "Западной" группировки войск ВС России уничтожили более 90 украинских военнослужащих на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также противник лишился одного танка и шести автомобилей.

"На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новосёловское ЛНР, Гряниковка, Тимковка и Табаевка Харьковской области", сказал он.

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Помимо этого, в ведомстве отчитались о ликвидации около 500 украинских военнослужащих в ходе наступления группировки войск ВС России "Юг". ВСУ потеряли один танк, три боевые машины пехоты и четыре пикапа.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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