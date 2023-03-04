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4 марта, 11:13

Лыжницу Степанову после гонки унесли с трассы на носилках

Лыжнице Степановой потребовалась помощь врачей после марафона на "Чемпионских высотах"

<p>Вероника Степанова. Фото © ТАСС / AP / Francisco Seco</p>

Вероника Степанова. Фото © ТАСС / AP / Francisco Seco

Победительнице женской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине лыжнице Веронике Степановой потребовалась помощь медиков на марафоне турнира "Чемпионские высоты". После пересечения финишной черты она упала на землю и начала держаться за живот.

К ней подбежали тренер сборной России Егор Сорин и врачи. Спортсменке оказывали медицинскую помощь, но самостоятельно встать она не смогла. Позднее лыжницу унесли на носилках.

Степанова финишировала девятой, первое место заняла Наталья Непряева. Гонка на дистанции 30 километров прошла в Малиновке Архангельской области.

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Лайф писал, что в Свердловской области 13-летнего биатлониста дисквалифицировали за слишком быструю пулю. Его тренер направила апелляцию в дисциплинарный комитет Союза биатлонистов России. Она считает, что спортсмен должен отделаться лишь предупреждением.

Матвей Константинов
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