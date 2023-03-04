Лыжницу Степанову после гонки унесли с трассы на носилках

Победительнице женской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине лыжнице Веронике Степановой потребовалась помощь медиков на марафоне турнира "Чемпионские высоты". После пересечения финишной черты она упала на землю и начала держаться за живот.

К ней подбежали тренер сборной России Егор Сорин и врачи. Спортсменке оказывали медицинскую помощь, но самостоятельно встать она не смогла. Позднее лыжницу унесли на носилках.

Степанова финишировала девятой, первое место заняла Наталья Непряева. Гонка на дистанции 30 километров прошла в Малиновке Архангельской области.