Лыжницу Степанову после гонки унесли с трассы на носилках
Лыжнице Степановой потребовалась помощь врачей после марафона на "Чемпионских высотах"
Вероника Степанова. Фото © ТАСС / AP / Francisco Seco
Победительнице женской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине лыжнице Веронике Степановой потребовалась помощь медиков на марафоне турнира "Чемпионские высоты". После пересечения финишной черты она упала на землю и начала держаться за живот.
К ней подбежали тренер сборной России Егор Сорин и врачи. Спортсменке оказывали медицинскую помощь, но самостоятельно встать она не смогла. Позднее лыжницу унесли на носилках.
Степанова финишировала девятой, первое место заняла Наталья Непряева. Гонка на дистанции 30 километров прошла в Малиновке Архангельской области.
Лайф писал, что в Свердловской области 13-летнего биатлониста дисквалифицировали за слишком быструю пулю. Его тренер направила апелляцию в дисциплинарный комитет Союза биатлонистов России. Она считает, что спортсмен должен отделаться лишь предупреждением.